مأكل وملبس.. حكم بزيادة نفقة "توأم زينة" من عز لـ60 ألف جنيه شهريًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بزيادة نفقة توأم زينة من 30 ألف جنيه شهريًا إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

وحضر المحامي معتز الدكر، وكيلًا عن الفنانة زينة، وقال لمصراوي، إن الحكم الصادر يخص نفقة "المأكل والملبس".

كانت محكمة أول درجة في العام الماضي ألزمت "عز" بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه.

وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن "عز" استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة.

وقضت محكمة الاستئناف برفض زيادة نفقة التوأم إلى 100 ألف جنيه والاكتفاء بزيادتها إلى 60 ألف جنيه.