أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مأكل وملبس.. حكم بزيادة نفقة "توأم زينة" من عز لـ60 ألف جنيه شهريًا

Print
مأكل وملبس.. حكم بزيادة نفقة "توأم زينة" من عز لـ60 ألف جنيه شهريًا مأكل وملبس.. حكم بزيادة نفقة "توأم زينة" من عز لـ60 ألف جنيه شهريًا

مصراوي Masrawy

04:13 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بزيادة نفقة توأم زينة من 30 ألف جنيه شهريًا إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

وحضر المحامي معتز الدكر، وكيلًا عن الفنانة زينة، وقال لمصراوي، إن الحكم الصادر يخص نفقة "المأكل والملبس".

كانت محكمة أول درجة في العام الماضي ألزمت "عز" بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه.

وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن "عز" استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة.

وقضت محكمة الاستئناف برفض زيادة نفقة التوأم إلى 100 ألف جنيه والاكتفاء بزيادتها إلى 60 ألف جنيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية