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مختصون في "كفاءة": سيارتك تفزع لك في هذه الحالة..""

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مختصون في "كفاءة": سيارتك تفزع لك في هذه الحالة.."فيديو" مختصون في "كفاءة": سيارتك تفزع لك في هذه الحالة..""
المركبات الحديثة تتفاوت في تقنيات استهلاكها

مختصون في

أكد مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن اختيار المركبة ذات المؤشر الأخضر على بطاقة الوقود من شأنه التوفير وبالتالي فإن سيارتك تفزع لك".

وأضاف الفريق أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة .

وأوضح المختصون أنه بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز+ -ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً). وطريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا "كفاءة" إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها ممتاز+ - وممتاز باللون الأخضر، وأدناها سيء جدًا باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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