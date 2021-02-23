أمير الباحة يعتمد البرج الطبي تخصصيًّا مع اعتماد المبالغ المالية له

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يضم تخصصات الأورام والقلب والسمنة

أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اعتماد البرج الطبي في مستشفى الملك فهد بالباحة، كبرج طبي تخصصي، مع بدء اعتماد المبالغ المالية له.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأّسه عبر الاتصال المرئي، مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبد الله المجماج، ومديري المستشفيات وعدد من القيادات الصحية بالمنطقة.

كما تطرّق أمير المنطقة، خلال الاجتماع، إلى العديد من الإنجازات والتحدّيات التي تواجهها الخدمات الصحية التي تتطلب عددًا من الحلول التي ستساعد - بإذن الله - في تطوير الجانب الصحي في مستشفى المخواة العام الجديد، وفي بقية المستشفيات العامة بالمحافظات.

وثمن كل الإنجازات التي قدمتها إدارة الصحة العامة خلال جائحة كورونا، والتجهيزات الموجودة بمراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات، والتي عكست الرعاية الكبيرة التي قدمتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبد الله المجماج، أن البرج الطبي التخصصي سيحتوي على عدد من التخصصات التي تحتاجها المنطقة وفي مقدمتها تخصصات الأورام والقلب والسمنة؛ حيث تعتبر تحوّلاً كبيراً سيحدّ بشكل ملموس من عمليات تحويل الحالات إلى خارج المنطقة.

وقدم شكره الجزيل لأمير المنطقة على جهوده الكبيرة والمثمرة من خلال تواصله ومتابعته الدائمة معنا ومن خلال تواصله وزياراته لوزير الصحة، والتي أثمرت بالكثير من المشاريع والخدمات التي نشهدها داخل المنطقة.