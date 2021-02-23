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فريق متخصص في مدينة الملك سلمان الطبية ينهي معاناة مريضة مع ورم ضخم

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فريق متخصص في مدينة الملك سلمان الطبية ينهي معاناة مريضة مع ورم ضخم فريق متخصص في مدينة الملك سلمان الطبية ينهي معاناة مريضة مع ورم ضخم
تم استئصاله من الرحم مع المحافظة عليه سليماً

فريق متخصص في مدينة الملك سلمان الطبية ينهي معاناة مريضة مع ورم ضخم

أنهى بفضل الله فريق طبي متخصص بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، معاناة مريضة كانت تشكو من زيادة نسبة الدم في الدورة الشهرية وآلام في البطن، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة من تحاليل مخبرية وأشعة مقطعية وجود ورم ضخم بحجم 6 كيلو مرات في منطقة الحوض، ناشئ من الرحم.

وقرر الفريق الطبي، التدخل الجراحي الفوري؛ حيث تم إجراء عملية استئصال أورام ليفية متعددة داخل وخارج الرحم مع الحفاظ على الرحم سليماً.

وقد تم تنويمها عدة أيام بقسم التنويم إلى أن تماثلت للشفاء واستقرت حالتها وخرجت من المستشفى بصحة جيدة، وكانت نتائج الفحوصات مبشرةً، حيث أثبتت خلوها من الأورام السرطانية، واتضح أنه ورم ليفي حميد ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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