35.5 مليار جنيه.. "التنمية المحلية" تكشف عن تكلفة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إنه تم رفع مساحة الطرق الداخلية على صعيد المحافظات خلال الفترة السابقة؛ للوقوف على الطرق التي لها أولوية عاجلة في التطوير والتكلفة لرفع تقرير بها.

وأضاف السيد، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، أنه بناء على هذه الدراسة بلغت قيمة رفع كفاءة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات 35.5 مليار جنيه، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل وفقًا للأولوية، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات.

وذكر مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط أنه اتضح من خلال هذا التقسيم أن المرحلة العاجلة تتطلب توفير 17.1 مليار جنيه، وخلال السنوات السابقة بداية من العام المالي 18/19 تم تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المحافظات، وبلغت نسبة التنفيذ في المشروعات العاجلة لربط الطرق المحلية بالطرق الإقليمية تقريبًا نحو 75%.

وتابع السيد بأنه خلال العامين المقبلين سيتم ضخ 25 مليار جنيه؛ لتطوير الطرق، ومن ضمنها تطوير الطرق في القرى.