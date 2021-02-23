أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نقل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للمستشفى.. و"الأعلى للإعلام": نتمنى الشفاء لفارس الصحافة النبيل

Print
نقل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للمستشفى.. و"الأعلى للإعلام": نتمنى الشفاء لفارس الصحافة النبيل نقل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للمستشفى.. و"الأعلى للإعلام": نتمنى الشفاء لفارس الصحافة النبيل

مصراوي Masrawy

03:51 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تقدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، بخالص التمنيات بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد نقله لمستشفى وادي النيل.

وقال جبر: "نتمنى أن يعود الكاتب الكبير لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية ، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".

وفي نوفمبر الماضي، تعرض مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، لوعكة صحية وتم نقله لنفس المستشفى، حيث زاره الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية