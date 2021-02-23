نقل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للمستشفى.. و"الأعلى للإعلام": نتمنى الشفاء لفارس الصحافة النبيل

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تقدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، بخالص التمنيات بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد نقله لمستشفى وادي النيل.

وقال جبر: "نتمنى أن يعود الكاتب الكبير لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية ، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".

وفي نوفمبر الماضي، تعرض مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، لوعكة صحية وتم نقله لنفس المستشفى، حيث زاره الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.