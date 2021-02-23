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"شورى الصداقة الأذربيجانية" تستعرض العلاقات البرلمانية المشتركة

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"شورى الصداقة السعودية الأذربيجانية" تستعرض العلاقات البرلمانية المشتركة "شورى الصداقة الأذربيجانية" تستعرض العلاقات البرلمانية المشتركة
اللجنة عقدت اجتماعًا مع سفير أذربيجان لدى المملكة

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة الأذربيجانية في مجلس الشورى اليوم اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبد اللاييف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية أذربيجان، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأذربيجاني.

وعبّر سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة عن تمنياته بالتوفيق لمجلس الشورى في دورته الجديدة لكونه جهازًا مهمًا في الدولة، معربًا عن تقديره لمواقف المملكة في جميع الملفات بما يعزز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

فيما أبرز عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري خلال الاجتماع مسيرة عمل المجلس وآلياته في الدورين التنظيمي والرقابي، وأهمية الدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المجالس والبرلمانات.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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