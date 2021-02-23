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"نظامكم متطرف".. "نتنياهو" لقادة إيران: "إسرائيل" لن تسمح لكم بامتلاك أسلحة نووية

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"نظامكم متطرف".. "نتنياهو" لقادة إيران: "إسرائيل" لن تسمح لكم بامتلاك أسلحة نووية "نظامكم متطرف".. "نتنياهو" لقادة إيران: "إسرائيل" لن تسمح لكم بامتلاك أسلحة نووية
شدد على أنه لن يعوّل على أي اتفاق يبرم مع طهران

‬ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وخاطب "نتنياهو" قادة النظام الإيراني عبر "تويتر" قائلاً: "لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية، ونحن لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضاً، مع حكومة ".

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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