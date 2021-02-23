15 جندياً إثيوبياً يطلبون اللجوء السياسي في جنوب السودان

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ينتمون إلى إقليم تيغراي

أفاد مصدر دبلوماسي من جنوب السودان، اليوم (الثلاثاء)، بأن 15 جندياً إثيوبياً من قوات حفظ السلام في جوبا طلبوا حق اللجوء السياسي.

وأضاف أن "مجموعة من قوات حفظ السلام كانت في مطار جوبا مساء أمس للتوجه لمطار أديس أبابا، وحدث تراشق كلامي تطور لاشتباكات بين عدد من أفراد القوة المنحدرين من إقليم أمهرا وآخرين من إقليم تيغراي، ما دفع سلطات جنوب السودان للتدخل وفض الاشتباك"، وفقاً لقناة "الشرق".

بين المصدر "أفراد القوة المنتمين إلى إقليم تيغراي امتنعوا عن الصعود على متن الطائرة المتوجهة إلى أديس أبابا وطلبوا اللجوء السياسي في جوبا".