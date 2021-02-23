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"البضاعة مضروبة".. حيلة مدير مصنع لترويج محولات كهربائية قديمة في المنيا

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"البضاعة مضروبة".. حيلة مدير مصنع لترويج محولات كهربائية قديمة في المنيا "البضاعة مضروبة".. حيلة مدير مصنع لترويج محولات كهربائية قديمة في المنيا

مصراوي Masrawy

03:50 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مدير مصنع؛ لصيانته المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات، وإعادة بيعها بزعم كونها جديدة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أفادت قيام (صاحب مصنع كائن بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) بإنشاء مصنع غير مرخص لصيانة المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات، وإعادة بيعها بزعم كونها جديدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا والجهات المعنية أمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع)، وأمكن ضبط (15 محول مختلف القدرات تم إعادة إصلاحهم وطلائهم "جديد"– 137 محول قديم مختلف القدرات "تحت التجديد" – 3طن "نحاس ، صاج" – 3 ماكينات لف نحاس للمحولات – مجفف للمحولات – 39 برميل زيت محولات مستعمل – 29 تانك محولات مختلف الأحجام).

بمواجهة المتهم أقر بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وإعادة هيكلة المحولات وتجديدها بطرق غير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين بزعم كونها جديدة.

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