إطلالات النجمات: سمية الخشاب ساحرة.. ونسرين طافش بالحجاب

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

سمية الخشاب:

طلت النجمة سمية الخشاب بشكل جعلها تبدو أكثر شباباً، وكانت مرتدية فستانا واسعا باللون البينك وتميز بأكمام منفوشة ومطرز من عند الصدر وبرباط من عند الخصر، ونسقت معه إكسسوارات مكونة من حلقة في إذن واحدة، واعتمدت مكياجاً قوياً باللون البينك واختارت أن يكون شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها.

- كارمن سليمان:

ارتدت الفنانة كارمن سليمان تيشيرت أسود كات ومعه جاكيت أسود جلد وبنطال جينز بقطعة من عند الركبة، ونسقت معه قبعة على رأسها ومعه حذاء بكعب عالي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوياً ترابياً وروج باللون النيود واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

- ريهام أيمن:

أطلت الفنانة ريهام أيمن بإطلاله جذابة، وارتدت بلوزة باللون الرمادي بفتحة من عند الكتفين وبنطال باللون الأسود، ونسقت معه أكسسورات مكونة من سلسلة رقيقة وخاتم واعتمدت مكياجاً خفيفاً وروج باللون البينك واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

- حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع هاي كول ومعه كارديجان باللون البيج وبنطال باللون الأسود وحزام باللون الأسود والذهبي، ونسقت مع إطلالتها أكسسورات مكونة من سلسة وحلق وخاتم ونظارة شمسية باللون البني، واعتمدت مكياجاً خفيفأ واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

- نسرين طاف :

ظهرت الفنانة نسرين طافش بصورة وهي تجرب الحجاب، وكانت مرتدية طرحة سوداء اللون وبندانة بنفس اللون واعتمدت مكياجاً خفيفاً وروج باللون البينك الفاتح.

- منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي ترينج باللون الأسود ومعه جاكت طويل منقوش باللون الزيتي الفاتح والغامق وكاب بنفس اللون والشكل، وكانت تضع الكابشو على رأسها، وكان مغطى بالفرو ونسقت معه نظارة شمسية سوداء واعتمدت مكياجاً خفيفاً باللون البينك.

سالي عبد السلام:

ارتدت المذيعة سالي عبد السلام فستانا واسعا منقوشا بألوان الدافئة، ونسقت معه حزام من عند الخصر منقوش باللون الأصفر، وإكسسوارات مكونة من حلق كبير وساعة في اليد، واعتمدت مكياجاً قوياً بألوان ترابية واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

- هند صبري:

طلت الفنانة هند صبري وهي تمارس الرياضة في حديقة منزلها وارتدت بلوزة باللون الأبيض ومعها توب باللون الأسود، ونسقت معه ساعة في اليد تساعدها في التمارين واعتمدت مكياجاً هادئاً واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.