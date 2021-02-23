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البرازيل تصدر تصريحا لاستخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكورونا

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البرازيل تصدر تصريحا لاستخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكورونا البرازيل تصدر تصريحا لاستخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

03:37 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

ساو باولو - (د ب أ):

منحت وكالة الصحة المعروفة باسم "أنفيزا" في البرازيل تصريحا لاستخدام لقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية، وبيونتيك الألمانية، بشكل مشترك، وفقا لبيان نشرته الوكالة على موقعها الالكتروني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "أنفيزا" قالت في البيان إنه تم اعتماد سلامة وجودة وفعالية لقاح فايزر-بيونتك من جانب الوكالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 2ر10 ملايين إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 247 ألفا و143.

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