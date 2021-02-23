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عضو في مجلس السيادة السوداني تُشيد بمستوى العلاقات مع الإمارات

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عضو في مجلس السيادة السوداني تُشيد بمستوى العلاقات مع الإمارات عضو في مجلس السيادة السوداني تُشيد بمستوى العلاقات مع الإمارات

مصراوي Masrawy

03:36 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخرطوم - أ ش أ

أشادت عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان رجاء نيكولا عبد المسيح، بالمستوى الرفيع لعلاقات التعاون بين السودان والإمارات في كافة المجالات.

وثمنت عضو مجلس السيادة السوداني، لدى لقائها اليوم الثلاثاء مه سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد الجنيبي، تجربة الإمارات في مجال التعايش الديني، ومساهمتها في التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأكدت أن حكومة الفترة الإنتقالية تولي أهمية خاصة لقضايا التسامح والتعايش الديني وقبول الآخر بين مكونات الشعب السوداني، وعكس هذه القيم فى التعامل مع العالم.

من جانبه، قال السفير حمد محمد الجنيبي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول مسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين، واستعرض المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات في السودان.

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مصراوي Masrawy

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