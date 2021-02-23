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أنقرة تتهم اليونان بالتحرش بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجه

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أنقرة تتهم اليونان بالتحرش بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجه أنقرة تتهم اليونان بالتحرش بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجه

مصراوي Masrawy

03:31 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

أنقرة - (د ب أ):

اتهمت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء اليونان بالتحرش بسفينة أبحاث تركية في بحر إيجه.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة أن مقاتلات يونانية "تحرشت بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجه".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إنه "تم الرد على التحرش في إطار القانون".

ولم تذكر الوكالة على الفور المزيد من التفاصيل، إلا أن البحرية التركية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن سفينة المسح "تشيشمي" ستجري دراسات بحرية حتى الثاني من آذار/مارس في منطقة بين جزيرتي ليمنوس وسكيروس اليونانيتين.

وأصدرت تركيا إخطار "نافتكس" لحث السفن الأخرى على الابتعاد عن سفينة المسح التركية.

وكانت تركيا واليونان قد عقدتا الشهر الماضي محادثات استكشافية، كانت الأولى منذ عام 2016، لبحث الوضع في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وسط ترحيب أمريكي أوروبي، إلا أن الأوضاع عادت للتوتر لاحقا.

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