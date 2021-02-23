"الحرس الملكي" تدشن مركز لقاح كورونا بالتعاون مع "الصحة"

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يعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة

‬دشنت إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي مركز لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لإعطاء اللقاحات لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي من قبل الكادر الطبي بإدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي.

وأوضح رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.