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صبط مليون ونصف كمامة مُقلدة داخل مصنع بدون ترخيص في المنوفية

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صبط مليون ونصف كمامة مُقلدة داخل مصنع بدون ترخيص في المنوفية صبط مليون ونصف كمامة مُقلدة داخل مصنع بدون ترخيص في المنوفية

مصراوي Masrawy

03:29 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع بدون ترخيص بحوزته مليون ونصف كمامة مُقلدة.

كانت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية، تمكنت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مالك مصنع مكون من طابقين كائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بالمنوفية؛ لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً علامات تجارية مقلدة.

وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على (1,500,000كمامة معدة ومجهزة للبيع – 200٫000 كمامة تحت التصنيع - 500 لفة قماش خاصة بالكمامات تزن 10 طن قماش – 95 بكرة دعامة تزن 1 طن تقريباً – 50 كيلو جرام أستيك –50,000 عبوة فارغة - 8 ماكينات "خياطة، تبنيط، تغليف، كومبروسر هواء").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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