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"الموارد البشرية" تطلق البرنامج التدريبي "تعزيز آليات الحوار الاجتماعي"

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"الموارد البشرية" تطلق البرنامج التدريبي "تعزيز آليات الحوار الاجتماعي" "الموارد البشرية" تطلق البرنامج التدريبي "تعزيز آليات الحوار الاجتماعي"
يستهدف ممثلي أطراف الإنتاج "أصحاب العمل والعمال والقطاع الحكومي"

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البرنامج التدريبي بعنوان "تعزيز آليات الحوار الاجتماعي" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية, الذي يستهدف ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة "أصحاب العمل, والعمال, والقطاع الحكومي", وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير الحوار الاجتماعي وتعزيز آلياته في المملكة.

ويسعى البرنامج إلى تحسين صياغة سياسات سوق العمل في المملكة العربية ، حيث يأتي هذا النشاط التدريبي في إطار برنامج التعاون الفني القائم بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية الذي ينظر إلى النهوض بالحوار الاجتماعي في المملكة كأحد أهم مستهدفاته.

يشار إلى أنّ هذا النشاط التدريبي يتم تقديمه تحت إشراف وكالة السياسات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويضم نخبة من ممثلي العمال وأصحاب العمل والقطاع الحكومي "وزارة العدل - ووزارة التعليم - ووزارة الاقتصاد والتخطيط - ووزارة الصحة - ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني - ومنشآت - وشركة عمل المستقبل - والتأمينات الاجتماعية – وهدف"، وهو برنامج قائم على مزيج من التدريب الذاتي والتدريب عبر الاتصال المرئي، ويشتمل على ندوات تضمّ عروضاً تقديمية وعمليات تبادل الخبرات التفاعلية، يسيّرها خبراء منظمة العمل الدولية وخبراء آخرون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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