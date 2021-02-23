" أمانة جدة": جسر كورنيش الليث تعرَّض للتخريب وجارٍ عمل الصيانة

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تعقيباً على خبر نشرته "سبق"

أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجسر الخشبي بكورنش الليث سَبَق وأن تم عمل صيانة له، وتعرض للتخريب، لافتاً إلى أنه جارٍ عمل الصيانة اللازمة له.

جاء ذلك تعقيباً على خبر نشرته "سبق" مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الجاري، تحت عنوان: "الجسر الخشبي بكورنيش الليث بلا سياج وينتظر ضحاياه من الأطفال"، حيث أظهرت الصور التي وثّقها أحد مرتادي الكورنيش؛ خطورة الجسر الخشبي، خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ وبدت أجزاءٌ من جنباته دون سياج.

وقال "البقمي" في مجمل تعقيبه: إشارة إلى ما نُشر بصحيفة "سبق" نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية، بأنه سَبَق وتم عمل الصيانة اللازمة، وتعرض للتخريب مؤخراً وجارٍ عمل الصيانة اللازمة.أمانة جدة كورنيش الليث