أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

" أمانة جدة": جسر كورنيش الليث تعرَّض للتخريب وجارٍ عمل الصيانة

Print
" أمانة جدة": جسر كورنيش الليث تعرَّض للتخريب وجارٍ عمل الصيانة " أمانة جدة": جسر كورنيش الليث تعرَّض للتخريب وجارٍ عمل الصيانة
تعقيباً على خبر نشرته "سبق"

أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجسر الخشبي بكورنش الليث سَبَق وأن تم عمل صيانة له، وتعرض للتخريب، لافتاً إلى أنه جارٍ عمل الصيانة اللازمة له.

جاء ذلك تعقيباً على خبر نشرته "سبق" مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الجاري، تحت عنوان: "الجسر الخشبي بكورنيش الليث بلا سياج وينتظر ضحاياه من الأطفال"، حيث أظهرت الصور التي وثّقها أحد مرتادي الكورنيش؛ خطورة الجسر الخشبي، خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ وبدت أجزاءٌ من جنباته دون سياج.

وقال "البقمي" في مجمل تعقيبه: إشارة إلى ما نُشر بصحيفة "سبق" نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية، بأنه سَبَق وتم عمل الصيانة اللازمة، وتعرض للتخريب مؤخراً وجارٍ عمل الصيانة اللازمة.أمانة جدة كورنيش الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شبكة عيون الإخبارية