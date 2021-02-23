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مدير "تعليم سراة عبيدة" يدشن الاستديو التعليمي

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مدير "تعليم سراة عبيدة" يدشن الاستديو التعليمي مدير "تعليم سراة عبيدة" يدشن الاستديو التعليمي
لتقديم المواد والدورات التدريبية في مجال التوثيق والنشر الإعلامي

مدير

دشّن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، الاستديو التعليمي بإدارة الإعلام والاتصال بمبنى إدارة التعليم بسراة عبيدة، حيث كان برفقته المساعد للشؤون التعليمية تركي الفالح، والمساعد للشؤون المدرسية سعد بن حضرم.

وخلال اللقاء، استمع مدير التعليم ومرافقوه لشرح من مدير إدارة الاعلام والاتصال بالإدارة أ.عبدالله محمد المالكي، عن تجهيزات الاستديو المتنوعة وأجهزة البث وركن المونتاج والصوت، وكذا مراحل إنجازه والخدمات التي يقدمها وعدد من الفعاليات التي سيُسهم في تغطيتها مُستقبلاً.

وأكد الدكتور "العلكمي" أن الاستديو التعليمي يقدم عدداً من الخدمات في المجال الإعلامي من خلال استضافة اللقاءات الإعلامية في تعليم سراة عبيدة ومقر للبرامج الإعلامية التي تبرز الجهود التعليمية والرسائل التربوية الهادفة.

وأضاف أن الاستديو سيخدم المجتمع التعليمي من خلال المنسقين والمنسقات الإعلاميين بالمدارس والطلاب والطالبات عبر تقديم المواد الإعلامية والدورات التدريبية في مجال التوثيق والنشر الإعلامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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