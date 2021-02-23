"الفالح" ينعي "يماني": تلقيت نبأ وفاته ببالغ التأثر

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الفقيد توفي في لندن اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً

قال وزير الاستثمار خالد الفالح: تلقيت ببالغ التأثُّر نبأ وفاة وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أحمد زكي يماني.

وأضاف: إنني لأسأل الله للفقيد المغفرة والرحمة وحُسن الثواب على ما قدّمه لوطنه، كما أرجو الله جل وعلا أن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والرضا بالقضاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد غيب الموت، اليوم الثلاثاء، وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني، في لندن عن عمر ناهز 90 عاماً، وسيتم دفنه في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

وولد أحمد زكي يماني في مكة المكرمة عام 1930، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية في عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960، وشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962- 1986، ويُعد أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" طيلة عمله كوزير بترول للسعودية.

وبحلول عام 1990، أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.‎وزير الاستثمار خالد الفالح