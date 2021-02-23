مصر.. ارتفاع ضحايا المركب الغارق إلى 9 ضحايا

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مع استمرار جهود البحث عن بقية المفقودين الخمسة

انتشلت قوات الإنقاذ في مصر، اليوم الثلاثاء، جثة جديدة من ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد الجثث المنتشلة إلى تسعة.

وتواصل أربع وحدات إنقاذ نهري، إلى جانب غطاسين متطوعين، أعمال البحث عن مفقودين آخرين يقدر عددهم بخمسة أشخاص، بحسب رواية الأهالي.

وذكر مصدر أمني أن عدد مصابي الحادث الذين تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام يقدر بستة مصابين.

وكان المركب يقل 19 شخصاً، من عائلة واحدة، قبل أن يتعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر في بحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أن أربع وحدات من الإنقاذ النهري ما زالت تواصل جهود البحث عن المفقودين في الحادث.مصر المركب الغارق