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تجدد التظاهرات في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

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تجدد التظاهرات في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء تجدد التظاهرات في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

مصراوي Masrawy

03:03 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

يريفان - "أ ش أ":

تظاهر الآلاف في العاصمة الأرمينية "يريفان"، اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة باستقالة رئيس وزراء البلاد، نيكول باشينيان؛ على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع أذربيجان لإنهاء القتال الأخير بين الجانبين.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن قوات الشرطة حاصرت المباني الحكومية قرب ميدان الجمهورية، واصطحبت رئيس الوزراء، بينما أطلق المتظاهرون هتافات متهمة إياه بالخيانة.

وبدأت سلسلة التظاهرات ضد رئيس الوزراء في نوفمبر الماضي بعد توقيعه اتفاق وقف إطلاق للنيران مع أذربيجان، لوقف الحرب التي استمرت ستة أسابيع حول إقليم "كاراباخ"؛ حيث يقول المتظاهرون إنه تخلى عن أراض تسيطر عليها القوات الأرمينية لصالح أذربيجان.

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