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محكمة سودانية ترجئ محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى مارس

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محكمة سودانية ترجئ محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى مارس محكمة سودانية ترجئ محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى مارس

مصراوي Masrawy

02:40 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخرطوم - أ ش أ

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم 9 مارس المقبل.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989 جلستها اليوم بالخرطوم، دون الخوض في أي من إجراءات المحاكمة، حيث أعلنت المحكمة أنه تمت إحالة القيادي في النظام السابق المتهم نافع علي نافع إلى المستشفى؛ بعدما اتضح أنه مصاب بفيروس كورونا، ولذلك قررت المحكمة رفع الجلسات للفترة الزمنية المحددة للاحترازات الصحية.

وأوضحت المحكمة أنه اعتبارا من الجلسة القادمة سيقتصر الحضور على المتهمين والمترافعين فقط.

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