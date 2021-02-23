فتح باب الترشح لجائزة أحمد شوقى الدولية.. تعرف على الشروط

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فتح باب الترشح لنيل جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري في دورتها الثانية، علما بأنها تمنح لشاعرين، أحدهما من مصر والآخر من خارجها.

وأوضحت النقابة أن الترشيحات تقبل من الهيئات الأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، وغير العربية، ونوادي القلم والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق لمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه.

ويشترط كذلك أن يكون الترشيح لشاعر من الأحياء وقت التقدم إلى الجائزة، وأن ترفق الجهة المرشحة السيرة الذاتية للمرشح، وبها تقرير واف عن أهم المبررات التي تسوغ ترشيحه، وأن يكون الترشيح عن مجمل إبداع الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فني بذاته أو أكثر من أعمال الشاعر المرشح، ويجوز لها أن ترفق مجموعة دالة من أعماله.. وتتضمن الشروط ألا يكون المرشح قد حصل على جائزة كبرى مماثلة في آخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان.

ويتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح للشاعر في الأبعاد الرئيسة الآتية:

أولا: البعد الكمي ممثلا في الامتداد الرأسي للفترة الزمنية التي أثرى فيها الشاعر الجماليات الشعرية في جيله الأدبي، ويمكن الاستعانة بتواريخ بداية النشر وامتداده. ثانيا: البعد الأفقي ممثلا في اتساع دور نشر إنتاجه من المحلي إلى الإقليمي إلى العالمي، ويمكن الإشارة إلى تنوع أماكن النشر والبث المتنوعة لإنتاجه، وإلى الترجمات إلى اللغات الأخرى لنصوصه.

ثالثا: البعد الفني ممثلا في تطوير الشاعر لفنه وتأثيره في لاحقيه، ويمكن الإشارة إلى إثبات بما كتب حوله من دراسات نقدية قصيرة أو مطولة، وإلى تردد اسمه في الموسوعات والمواقع العلمية الجادة على مواقع التواصل.

‌رابعا: البعد التفاعلي لإنتاجه مع فروع الفنون والمعارف الأخرى مثل المسرح والغناء، وتأثير شعره في المعارف الأخرى.

ويتشكل مجلس أمناء الجائزة من خمسة إلى سبعة أعضاء، من كبار النقاد والشعراء، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بصفته، ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الأمناء الترشح للجائزة إلا بعد مرور سنة - على الأقل- من خروجه من المجلس.

ويحق لمجلس أمناء الجائزة بعد نشر الإعلان في القنوات المعهودة أن يرشح بنفسه، أو أن يخاطب كبار المتخصصين من خارج العالم العربي، أو من داخله، ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر القنوات التي حددها الإعلان، كما يحق للمجلس دعوة عدد مختار من كبار الكتاب للمشاركة في الحوار، أو لإعداد قائمة قصيرة للمرشحين. ​