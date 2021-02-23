أول تعليق برلماني على كارثة غرق مركب الإسكندرية.. وتحذير للحكومة من رحلات الموت

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تقدم محمود قاسم، النائب السكندري بمجلس النواب، بخالص العزاء لأُسر ضحايا حادث غرق مركب الهوارية ببرج العرب، الذي تعرَّض إلى الغرق بإحدى البحيرات بمنطقة الهوارية.

وطالب قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة المختصة بالقيام بدورها على أكمل وجه في الرقابة على الشواطئ وعدم السماح بالمراكب غير المرخصة بالسير والتنزه داخل البحر؛ خصوصًا في ظل التقلبات الجوية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وحذر النائب من تكرار مثل هذه الحوادث العشوائية التي تتم دون ضوابط أو رقابة، متسائلًا: على مَن تقع المسؤولية في السماح لمركب غير مرخص بالسير داخل البحر؟ مطالبًا الأجهزة الحكومية المختصة بحصر جميع المراكب غير المرخصة وعدم السماح لها القيام بأية رحلات للصيد أو التنزه داخل البحر إلا بعد استكمال جميع الإجراءات؛ خصوصًا المتعلقة بضمان سلامة مَن عليها حال تعرضها إلى الغرق.

وأشاد قاسم بجهود الجهات المعنية من قوات الإنقاذ النهري والشرطة والأجهزة التنفيذية؛ لتكثيف أعمال انتشال الجثامين.

وناشد النائب جميع المواطنين عدم التسرع في القيام بمثل هذه الرحلات واصطحاب الأطفال معهم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تكفل الحد من مثل هذه الحوادث البحرية الخطيرة.

كان قد غرق 13 شخصًا؛ بينهم أطفال، في إحدى البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية ببحيرة مريوط بالإسكندرية، أثناء عودتهم بمركب من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو في تلك المنطقة للراحة وإعداد أحد أنواع الطعام الخاص بهم.