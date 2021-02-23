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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9151.71 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9151.71 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9151.71 نقطة
بتداولات بلغت 15.9 مليار ريال لأكثر من 460 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 74.09 نقطة ليقفل عند مستوى 9151.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 595 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، وأسواق المزرعة، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والتعاونية، وجازدكو، وام آي اس، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.14%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومسك، وأيان، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وفرة، والكابلات السعودية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 180.37 نقطة ليقفل عند مستوى 27321.85 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 705 آلاف سهم تقاسمتها 2213 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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