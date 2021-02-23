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"جونسون": متفائل للغاية برفع قيود كورونا في 21 يونيو

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"جونسون": متفائل للغاية برفع قيود كورونا في 21 يونيو "جونسون": متفائل للغاية برفع قيود كورونا في 21 يونيو
أكد أن البريطانية ستراجع شهادات اللقاح

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، أنه متفائل للغاية بأن جميع القيود المتعلقة بفيروس "كورونا" في إنجلترا ستنتهي في الـ21 من يونيو المقبل.

وبحسب "رويترز"، أشار "جونسون" إلى أن الحكومة ستجري مراجعة لشهادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، التي تعطى لمن تلقى لقاح مضاد للفيروس.

وحول تاريخ الـ21 من يونيو المخصص لإنهاء القيود في خارطة الطريق التي كشفها رئيس الوزراء البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني: أنا متفائل، ولكن من الواضح أنه لا يمكن ضمان أي شيء... أنا متفائل جدًا من أننا سنكون قادرين على الوصول إلى هناك.

وفي إطار الحديث عن شهادات "جوازات" التلقيح التي تمنح لأولئك الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أضاف جونسون: هناك قضايا عميقة ومعقدة نحتاج إلى استكشافها بشأن هذا الإجراء... قضايا أخلاقية حول دور الحكومة في تكليف جميع الأشخاص بالحصول على شيء ما، أو في الواقع منع الناس من فعل شيء كهذا.


وأردف: الوزير الكبير، مايكل جوف، سيقود مراجعة لهذه لقضية، كما أضاف أن شكلاً من أشكال جواز سفر اللقاح "سيظهر على المسرح الدولي مهما كان"، للسفر إلى الخارج.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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