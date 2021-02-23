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"أمن الهواتف الذكية".. محاضرة ينظمها التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

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قدّمها د. إيهاب الرسن.. أستاذ الأمن السيبراني المشارك بجامعة الملك سعود

عقد مركز التحالف اليوم الثلاثاء 23/ 2/ 2021 في مقره بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان "أمن الهواتف الذكية والمحمولة"، قدّمها الدكتور إيهاب الرسن أستاذ الأمن السيبراني المشارك بجامعة الملك سعود.

جاء ذلك في إطار البرامج والمحاضرات التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب – وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وأوضح الدكتور "الرسن" في المحاضرة مخاطر الاختراقات الخبيثة على الهواتف الذكية وضرورة التعامل مع المواقع والشبكات بحذر شديد، كما أكد في سياق المحاضرة على التطور الهائل في البرمجيات الخبيثة وانتشارها بشكل كبير بين الهواتف؛ لتحقيق أهداف سيئة، مشدداً باليات الحماية المختلفة.

أمن الهواتف الذكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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