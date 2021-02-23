براءة سما المصري من اتهامها بسب ريهام سعيد عبر "واتساب"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الراقصة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.

وترافع المحامي أشرف ناجي، وكيلًا عن سما المصري، والتمس براءتها من التهم المنسوبة لها لانتفاء أركان جريمة السب والقذف.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.