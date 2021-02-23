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"الرعاية الصحية": 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين من التأمين الصحي الشامل

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"الرعاية الصحية": 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين من التأمين الصحي الشامل "الرعاية الصحية": 130 جلسة غسيل كلوي للمنتفعين من التأمين الصحي الشامل

مصراوي Masrawy

02:40 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية أجرى 130 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، خلال أول يوم تشغيل للمركز ضمن المنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة الجديدة في المحافظة.

وأكد السبكي، في بيان، تلقي المرضى الخدمات العلاجية بمركز 30 يونيو الدولي وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى تجهيز المركز على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والمستلزمات الطبية وغيرالطبية وبأحدث التقنيات العالمية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية، ووفقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأضاف، أن مركز 30 يونيو تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا في علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وتشمل الخدمات العلاجية بالمركز علاج أمراض الكلى، وإجراء عمليات الغسيل الكُلوي لمرضى الفشل الكُلوي، بالإضافة إلى جراحات المسالك البولية وجراحات وزراعة الكُلى.

وتابع السبكي، أن مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، يضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

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