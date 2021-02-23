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وزير الدولة للإنتاج الحربي يعود إلى بعد إنتهاء زيارته لمشاركته "IDEX 2021"

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وزير الدولة للإنتاج الحربي يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته لمشاركته "IDEX 2021" وزير الدولة للإنتاج الحربي يعود إلى بعد إنتهاء زيارته لمشاركته "IDEX 2021"

مصراوي Masrawy

02:36 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

عاد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أرض الوطن، بعد إنتهاء زيارته ومشاركته في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وبحسب بيا صحفي، دعا وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021"، العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير "مرسي" على أن مختلف الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "IDEX 2021" قد أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.​

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