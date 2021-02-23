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الأسبوع المقبل.. 8 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة توصيات الموازنة العامة والحسابات الختامية

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الأسبوع المقبل.. 8 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة توصيات الموازنة العامة والحسابات الختامية الأسبوع المقبل.. 8 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة توصيات الموازنة العامة والحسابات الختامية

مصراوي Masrawy

02:34 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ٨ اجتماعات، الأسبوع المقبل، لمتابعة توصيات الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال حديث له، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021- 2022، في ما يخص وزارة الصحة.

وأضاف سالم: كما تعقد اللجنة اجتماعًا للنظر ومناقشة الحساب الختامي للموازنة ‏خاص بهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتعقد اللجنة اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمناقشة الحساب الختامي لموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتعقد اللجنة أيضًا اجتماعًا الإثنين المقبل؛ لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات ‏الكيماوية، في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية لعام 2018- 2019.

وتعقد اللجنة اجتماعًا الثلاثاء المقبل؛ لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج، وعلاقتهما في الموازنة العامة للدولة، ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018- 2019.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع الثلاثاء؛ لبحث موقف نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج، في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018 2019.

ويناقش الاجتماع أيضًا موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء، في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة من واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018- 2019.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا يوم الأربعاء؛ لبحث نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ومصر للتأمين، في ضوء علاقتهما في الموازنة العامة للدولة، ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018- 2019، كما تنظر الحساب الختامي للموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019- 2020.

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