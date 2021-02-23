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بـ9.3 ملايين جنيه.. رئيس "مياه المنوفية": الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه شرب

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بـ9.3 ملايين جنيه.. رئيس "مياه المنوفية": الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ9.3 ملايين جنيه.. رئيس "مياه المنوفية": الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه شرب

مصراوي Masrawy

02:30 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه شرب بقيمة ٩.٣ مليون جنيه تقريباً، وتتمثل هذه المشروعات فى إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بنواحي مراكز المحافظة بإجمالي أطوال ٢٤ كم أقطار مختلفة لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بنفس الجودة والطاقة الاستيعابية.

وأضاف رئيس شركة مياه المنوفية، أنه تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بمدينة ومركز أشمون بتكلفة مالية قدرها ٤.٣ مليون جنيه بإجمالي أطوال ٩كم بأقطار مختلفة، كما تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بمدينتي ومركزي شبين الكوم ومنوف بتكلفة تقديرية ٥ ملايين جنيه بإجمالي أطوال ١٥ كم بأقطار مختلفة لتحسين جودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد نجيب، أن هذا التطوير يتم بناءً على التوجهات العامة للدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي لها، ورفع كفاءتها فى إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة، مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحي.

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