قبل المغرب على القاهرة.. الأرصاد: أمطار مستمرة حتى صباح الأربعاء

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الأمطار بدأت تتساقط، منذ قليل، على مدينتي الشروق والعاشر من رمضان.

وتابع، في تصريح لمصراوي: نتوقع هطول الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة، قبل حلول المساء، مع الاستمرار على مدار اليوم والساعات الأولى من الأربعاء".

وأضافت الهيئة، في بيان منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن شمال الصعيد يتأثر الآن بالسحب المنخفضة الممطرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية صورا للخرائط الموضحة بذلك، ومن المتوقع نشاط للرياح نتيجة الرياح الهابطة أسفل السحابة.