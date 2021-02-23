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دراسة: ربع المتعافين من كورونا يعانون من هذا المرض

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دراسة: ربع المتعافين من كورونا يعانون من هذا المرض دراسة: ربع المتعافين من كورونا يعانون من هذا المرض
ضمن الأعراض طويلة الأمد

دراسة: ربع المتعافين من كورونا يعانون من هذا المرض

توصلت دراسة جديدة إلى أن العديد من الذين تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه المستجد معرضين للإصابة بتساقط الشعر.

وأوضحت الدراسة الصينية التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" أن 359 من أصل 1655 مريضاً في ووهان (22 بالمائة) قد عانوا من تساقط الشعر بعد ستة أشهر من خروجهم من المستشفى.

وتأتي هذا الدراسة للبحث في مزيد من الأعراض التي أصبحت تُعرف باسم أعراض "كوفيد-19 طويل الأمد"، والتي يتصدرها التعب والإرهاق والإصابة بالقلق والاكتئاب وضيق التنفس والأرق.

وبحسب الصحيفة، يعدّ البحث الصيني الأخير أكبر دراسة جماعية مع أطول مدة متابعة لتقييم العواقب الصحية للمرضى البالغين الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، وقد استمرت تلك المتابعة من 7 يناير حتى 29 مايو من العام المنصرم.

ويقول أطباء الأمراض الجلدية إن تساقط الشعر هو استجابة فسيولوجية طبيعية لحدث مرهق مثل مرض معدي، وهو قد يكون مؤقتاً إلا إذا أدى إلى الإصابة بمرض الثعلبة وعندها قد يتساقط الشعر بشكل لا رجعة فيه، حسب موقع " الحرة".

ووفقاً للدراسة، فقد عانى 63 في المائة من التعب أو ضعف العضلات، و26 في المائة من صعوبات في النوم، و23 في المائة من القلق أو الاكتئاب، فيما عانى 22 في المائة من تساقط الشعر.

وكانت الدكتورة ناتالي لامبرت، من كلية الطب بجامعة إنديانا الأمريكية، قد أجرت في الصيف الماضي استطلاعاً عبر الإنترنت مع 1567 شخصاً عانوا من أعرض "كوفيد طويل الأمد"، لتجد أن 423 منهم قد أصيبوا بتساقط الشعر.

ووفقاً للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن تساقط الشعر الناجم عن كوفيد يرجع إلى بالإساس إلى ما يعرف بـ" تساقط الشعر الكربي" أو (TE) - وهي حالة تساقط ناتجة عن اضطراب في دورة نمو الشعر.

من جانب آخر، أفاد المتخصصون في مركز "بلغرافيا" في لندن بحدوث ارتفاع في حالات تساقط الشعر الكربي منذ بداية الوباء وصلت إلى 64 في المائة عند الذكور، و38 بالمائة عند النساء.

وقالت رالي بوزينوفا أخصائية علاج الشعر في مركز بلغرافيا: "من الشائع جداً أن يظهر تساقط الشعر المرتبط بتساقط الشعر الكربي بعد حوالي ثلاثة أشهر من فترة من الصدمة الشديدة أو المرض أو الإجهاد، وهو ما يتناسب مع النتائج التي توصلنا إليها".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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