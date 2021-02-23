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أمانة جدة تعلن بدء المنافسة على مشروع التسمية والرعاية للواجهة البحرية الشمالية

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أمانة جدة تعلن بدء المنافسة على مشروع التسمية والرعاية للواجهة البحرية الشمالية أمانة جدة تعلن بدء المنافسة على مشروع التسمية والرعاية للواجهة البحرية الشمالية
بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية وتوفير فرص استثمارية

أمانة جدة تعلن بدء المنافسة على مشروع التسمية والرعاية للواجهة البحرية الشمالية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن طرح منافسة مشروع حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية بالكورنيش الشمالي، الهادف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية، ويوفر فرصاً استثمارية وترويجية جديدة للقطاع الخاص، كما يعزز العوائد من العقارات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمار المهندس عبود بن ظافر القحطاني أن المشروع يتضمن عدداً من الحقوق والمزايا للمستثمر تشمل "حقوق التسمية لواجهة جدة البحرية (المرحلتين الرابعة والخامسة) – موقع لإقامة فعاليات على مدار العام بمساحة 2500م2، موقع لإقامة متجر استثماري بمساحة 1887م2، 21 لوحة إعلانية و75 علماً على كامل مساحة الواجهة – 5 مواقع لإقامة صرافات آلية، موقعين لإقامة مجسمات (معالم للمستثمر)، جدار للرعايات على جسر المشاة في ساحة النورس".

وأشار "القحطاني" إلى أن مدة العقد الاستثماري للمشروع تصل لـ 10 سنوات.

ولفت إلى أن المشروع يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق البلدية ومنها واجهة جدة البحرية من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذه المرافق وتوفير الخدمات التي من شأنها تحسين تجربة زوار الواجهة كما يوفر فرصاً استثمارية وتسويقية جديدة للقطاع الخاص للترويج للعلامات التجارية بما يعزز من استغلال هذه المرافق، ويرفع العوائد منها، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدن.

وذكرت أمانة محافظة جدة أن آخر موعد لشراء الكراسة سيكون في 24 مارس 2021م، داعية المستثمرين الراغبين في المنافسة إلى الاطلاع على تفاصيل المشروع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" والبحث في الفرص الاستثمارية بتحديد خيار "أنشطة الخدمات العامة" وتحديد المدينة "أمانة محافظة جدة" ثم اختيار فرصة حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية.

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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