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المركز السعودي للاعتماد وهيئة المواصفات يوقعان مذكرة تعاون مشترك

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المركز السعودي للاعتماد وهيئة المواصفات يوقعان مذكرة تعاون مشترك المركز السعودي للاعتماد وهيئة المواصفات يوقعان مذكرة تعاون مشترك
لتعزيز العمل المشترك وترسيخاً لمبدأ التكامل والاستثمار الأمثل للموارد

المركز السعودي للاعتماد وهيئة المواصفات يوقعان مذكرة تعاون مشترك

وقع المركز السعودي للاعتماد، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة ،اتفاقية تعاون؛ لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين، وترسيخاً لمبدأ التكامل والاستثمار الأمثل للموارد الذي سيمكن الجهتين من تحقيق الأهداف الاستراتيجية في رفع مستوى البنية التحتية للجودة، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

مثَّل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المحافظ الدكتورـ سعد بن عثمان القصبي، بينما مثل المركز السعودي للاعتماد، المدير التنفيذي الدكتور، عادل بن عبدالرحمن القعيّد.

وذكر المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد أن المركز يعمل على فتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ للوصول إلى مستوى مميز من التكامل والعمل التشاركي لرفع جودة الخدمات والمنتجات والمحافظةعلى الصحة والسلامة العامة.

وأشار "القعيد" إلى أن الاتفاقية مع الهيئة ستشمل الخدمات الاستشارية والفنية والعلمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان، بما يعزز الجودة ويرفع مستوى حماية المستهلك من خلال التوسع في أعمال وخدمات الجودة والاعتماد.

وأضاف أن المركز سيواصل العمل على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم أعمال المركز وتمكينه من تأدية مهامه، وتحقيق رسالته الوطنية بكفاءة ومهنية عالية.

يذكر أن المركز السعودي للاعتماد تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (600) بتاريخ 22/10/1440هـ، بهدف حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وكفاية جهات تقويم المطابقة.المركز السعودي للاعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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