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الصين تُصدّر لقاحات كورونا إلى 27 دولة وتقدم لقاحات مجانية لـ53 أخرى

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الصين تُصدّر لقاحات كورونا إلى 27 دولة وتقدم لقاحات مجانية لـ53 أخرى الصين تُصدّر لقاحات كورونا إلى 27 دولة وتقدم لقاحات مجانية لـ53 أخرى

مصراوي Masrawy

02:21 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الثلاثاء، إن الصين صدرت لقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 27 دولة حتى الآن، وتقدم لقاحات مجانية في صورة مساعدات إلى 53 دولة أخرى.

وأضاف بين -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- أن مساعدات اللقاحات الصينية وصلت إلى باكستان وكمبوديا ولاوس وغينيا الاستوائية وزيمبابوي ومنغوليا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن صادرات اللقاحات الصينية وصلت إلى صربيا والمجر وبيرو وشيلي والمكسيك وكولومبيا والمغرب والسنغال والإمارات وتركيا.

وأعرب عن أمله أن تتكاتف جميع الدول القادرة وتقدم إسهامات إيجابية لدعم المجتمع الدولي، وخاصة الدول النامية، من أجل التغلب على الوباء.

وأشار بين إلى أن الصين هي أول دولة تتعهد بجعل اللقاحات سلعة عامة عالمية، وأنها ستواصل التعاون في مجال اللقاحات مع جميع الأطراف في حدود قدراتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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