أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هاكرز يعطلون موقع التلفزيون التونسي لعدة ساعات

Print
هاكرز يعطلون موقع التلفزيون التونسي لعدة ساعات هاكرز يعطلون موقع التلفزيون التونسي لعدة ساعات

مصراوي Masrawy

02:14 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

تونس - (د ب أ):

تعرض الموقع الرسمي للتلفزيون التونسي فجر اليوم الثلاثاء لمحاولة اختراق من قراصنة نجحوا في تعطيله لعدة ساعات.

واختفت بيانات المؤسسة الإعلامية بقناتيها الأولى والثانية من على الموقع الإلكتروني وظهر على صفحتيهما عبارة بالإنجليزية "تمت قرصنته من ذئب مغربي (موروكان وولف)".

وجاء في بيان لمؤسسة التلفزيون الممول من :"عادت بوابة التلفزة على الأنترنت للاشتغال بعد العطب التقني الذي تعرضت له إثر محاولة قرصنتها فجر اليوم، وقد تمكن الفريق التقني للتلفزة ومؤسسة ميديانات من التصدي لعملية القرصنة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية".

ولم تشر المؤسسة إلى مصدر الاختراق، وقال المتحدث المكلف بالاتصال في التلفزة التونسية، الياس الجراية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "وكالة السلامة المعلوماتية بصدد التثبت وننتظر التقرير المفصل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

شبكة عيون الإخبارية