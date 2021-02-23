تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

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مصراوي Masrawy

الخرطوم- (بي بي سي):

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وكبار معاونيه والتي يواجهون فيها تهماً تتعلق بالانقلاب على الحكم من اليوم الي وقت لاحق.

وجاء التأجيل بعد اصابة أحد أبرز معاوني الرئيس المعزول نافع علي نافع بعد اصابته بوباء كورونا. وقال قاضي المحكمة انه اتخذ قرار التأجيل لاتخاذ مزيد من الاحترازات داخل قاعة المحكمة لمنع انتشار المرض وسط بقية الحضور.

وقال أحد افراد أسرة نافع لبي بي سي إنه قد نقل الي إحدى مستشفيات الخرطوم لتلقي العلاج بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا.

وبدأت المحكمة مؤخراً في الاستماع لأقوال المتحري في القضية عن اقوال المتهمين خلال فترة الاستجواب.