الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث مع جريفيث آخر تطورات الأزمة اليمنية

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مصراوي Masrawy

الرياض - أ ش أ

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمكتبه بالرياض اليوم، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، مارتن جريفيث، آخر تطورات الأزمة اليمنية.

واستعرض الجانبان - حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

وأكد الحجرف الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية.

واستعرض الحجرف خلال اللقاء جهود المبعوث الأممي، والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.

وأكد الجانبان أهمية :"التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لوقف هجومها على مأرب واستهداف المدنيين والمخيمات، وكذلك ضرورة السماح للفريق الفني بفحص ناقلة النفط "صافر"؛ تفادياً لكارثة اقتصادية وبيئة وشيكة".