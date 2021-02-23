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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد جمعة:

أبدى السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشانغ، استعداد بلاده لاستمرار المساعدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور السفير الصيني لدى مصر، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، وموعد بدء تلقي المواطنين للقاح.

وقال السفير الصيني إن مصر تسلمت أمس شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني كهدية من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية.

ولفت وجود محدودية إنتاج لقاحات فيروس كورونا في كل دول العالم.

وتوجه السفير الصيني بالشكر لوزيرة الصحة ولإدارة مصر لجائحة فيروس كورونا، مثمنًا زيارتها إلى جمهورية الصين محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الصيني إبان انتشار الفيروس في الصين.