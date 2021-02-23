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السفير الصيني: مستعدون لاستمرار مساعدة لمواجهة كورونا

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السفير الصيني: مستعدون لاستمرار مساعدة مصر لمواجهة كورونا السفير الصيني: مستعدون لاستمرار مساعدة لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

02:11 م الثلاثاء 23 فبراير 2021


كتب - أحمد جمعة:
أبدى السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشانغ، استعداد بلاده لاستمرار المساعدة في مواجهة جائحة المستجد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور السفير الصيني لدى ، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، وموعد بدء تلقي المواطنين للقاح.

وقال السفير الصيني إن مصر تسلمت أمس شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني كهدية من الصينية إلى الحكومة المصرية.

ولفت وجود محدودية إنتاج لقاحات فيروس كورونا في كل دول العالم.

وتوجه السفير الصيني بالشكر لوزيرة الصحة ولإدارة مصر لجائحة فيروس كورونا، مثمنًا زيارتها إلى جمهورية الصين محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح للشعب الصيني إبان انتشار الفيروس في الصين.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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