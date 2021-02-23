ضبط كمية من العقاقير المخدرة داخل صيدلية بمصر القديمة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

صادرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بمصر القديمة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط صيدلي حر، له معلومات جنائية لقيامه بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه متخذاً من صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وتم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.