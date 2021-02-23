أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون أعمال العنف في ميانمار

Print
وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون أعمال العنف في ميانمار وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون أعمال العنف في ميانمار

مصراوي Masrawy

01:55 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

لندن - (د ب ا):

أدان وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عنف جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين.

وأعرب الوزراء والممثل الاعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل في بيان نُشر اليوم الثلاثاء عن تعازيهم لأسر الضحايا، وحثوا الجيش والشرطة على " ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي" خلال المظاهرات.

وجاء في البيان" استخدام الذخيرة ضد العزل أمر غير مقبول"، مضيفا" يجب محاسبة أي شخص يرد على المظاهرات السلمية بالعنف".

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الجيش " بوقف القمع" على الفور.

وكتب تغريدة قال فيها " أفرجوا عن السجناء. انهوا العنف. احترموا حقوق الانسان. وإرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة. الانقلابات ليس لها مكان في عالمنا الحديث".

وكانت أعمال العنف قد اندلعت في نايبيداو عاصمة ميانمار، وثاني أكبر مدنها ماندالاي، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث احتج المواطنون على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير الجاري، وأطاح بالحكومة المدنية وشهد اعتقالات لكبار الساسة.

وقد لقى ما لايقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم خلال المظاهرات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية