وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون أعمال العنف في ميانمار

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب ا):

أدان وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عنف جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين.

وأعرب الوزراء والممثل الاعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل في بيان نُشر اليوم الثلاثاء عن تعازيهم لأسر الضحايا، وحثوا الجيش والشرطة على " ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي" خلال المظاهرات.

وجاء في البيان" استخدام الذخيرة ضد العزل أمر غير مقبول"، مضيفا" يجب محاسبة أي شخص يرد على المظاهرات السلمية بالعنف".

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الجيش " بوقف القمع" على الفور.

وكتب تغريدة قال فيها " أفرجوا عن السجناء. انهوا العنف. احترموا حقوق الانسان. وإرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة. الانقلابات ليس لها مكان في عالمنا الحديث".

وكانت أعمال العنف قد اندلعت في نايبيداو عاصمة ميانمار، وثاني أكبر مدنها ماندالاي، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث احتج المواطنون على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير الجاري، وأطاح بالحكومة المدنية وشهد اعتقالات لكبار الساسة.

وقد لقى ما لايقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم خلال المظاهرات.