ظريف: لن يتم عقد أي اجتماع رسمي بحضور أمريكي في إطار الاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

طهران - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه لن يتم عقد أي اجتماع رسمي بحضور الولايات المتحدة في إطار الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول "لن يكون هناك أي اجتماع رسمي بحضور الولايات المتحدة في إطار الاتفاق النووي كونها ليست عضوا فيه".

ولكنه ذكر أن إيران تدرس حاليا عقد اجتماع غير رسمي بحضور الولايات المتحدة "ليس بصفة عضو".

وأكد ظريف في الوقت نفسه وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، والذي كان يتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة المنشآت النووية الإيرانية دون الحاجة لإخطار مسبق بفترة طويلة.

وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية رافائيل جروسي إلى طهران مطلع الأسبوع، قال ظريف :"لقد زار جروسي إيران للاتفاق على ترتيبات بهذا الصدد، وقد توصلنا إلى اتفاق يتضمن أن نحتفظ بأشرطة تسجيل الأنشطة النووية التي كانت تقدم للوكالة الذرية يوميا أو أسبوعيا".

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ذكرت أن هذه الأشرطة سيتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر، ولو تم إلغاء العقوبات الأمريكية خلال هذه الفترة ستقوم إيران بتقديمها للوكالة، وإلا فإنها ستمحوها للأبد.