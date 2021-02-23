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الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

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الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

01:53 م الثلاثاء 23 فبراير 2021


كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض "، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

وتعتزم وزارة الصحة تنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقررت الوزارة، تحديث جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال بداية من الأسبوع المقبل، بإضافة جرعتين جديدتين لطعم شلل الأطفال المعطل بالحقن "سولك".

وبحسب الخطاب الذي أرسلته الوزارة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، فإنه من المقرر تطعيم الأطفال بجرعتين جديدتين من "سولك" عند إتمام عمر "شهرين و6 أشهر"، بجرعة 0.5 سم، حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ اليسرى، بداية من يوم الاثنين الموافق 22 فبراير، إضافة إلى الجرعة الحالية عند إتمام 4 أشهر.

وبذلك يصبح جدول التطعيمات الروتينية متضمنًا 3 جرعات من طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام "شهرين- 4 شهور- 6 شهور".

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