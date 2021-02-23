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"موبايلي" أسرع علامة تجارية نمواً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط

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"موبايلي" أسرع علامة تجارية نمواً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط "موبايلي" أسرع علامة تجارية نمواً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط
تصنيف قيمتها من Brand Finance يتوافق مع التحسن في الأداء المالي

حققت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إنجازين جديدين يضافان إلى إنجازاتها، على صعيد شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

وتصدرت قيمة العلامة التجارية لـ"موبايلي"، قائمة شركات الاتصالات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط للعام 2021 بواقع نمو 17% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتصنيف Brand Finance للعلامات التجارية.

وبحسب التصنيف، فقد بلغت قيمة العلامة التجارية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أكثر من 4.8 مليار ريال سعودي، كما حققت الشركة أعلى درجة في مؤشر قوة العلامة التجارية في تاريخها بالوصول لتصنيف +AA.

من ناحيته، قال رئيس تنفيذي أول للاتصال المؤسسي والعلامة التجارية أمجد شاكر: تعكس هذه النتيجة الجهود الجماعية المستمرة لجميع أفراد عائلة "موبايلي" للارتقاء بمستوى الخدمة وتجربة العميل، وتطوير البنية التحتية للشركة والتحول الرقمي، مما يعزز المكانة الريادية لـ"موبايلي" في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: هذا التقييم دلالة على نجاح هذه الجهود، والتي أثمرت أيضاً منذ عدة أيام عن النتائج المبهرة لـ"موبايلي" للسنة المالية 2020 والتي فاقت جميع توقعات المحللين الماليين.شركة اتحاد اتصالات موبايلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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