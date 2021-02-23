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"التايكوندو" الآسيوي يؤجل استحقاقاته القارية بسبب كورونا

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"التايكوندو" الآسيوي يؤجل استحقاقاته القارية بسبب كورونا "التايكوندو" الآسيوي يؤجل استحقاقاته القارية بسبب كورونا
لصعوبة إقامة المنافسات ببعض البلدان المستضيفة للاعبين

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الاتحاد البروفسور (كي سوك لي)، بحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أبوبكر عبداللطيف كردي عبر تطبيق "زووم".

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تأجيل بطولة التأهيل الآسيوي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في مدينة عمان بالأردن إلى 21 مايو، وتأجيل بطولة آسيا للكبار المقرر إقامتها في بيروت بلبنان إلى 1 يونيو، وتأجيل بطولة كأس الرئيس عن قارة آسيا والمصنفة جي2 والمقرر إقامتها في فلسطين إلى 4 نوفمبر من هذا العام.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي أبوبكر كردي أن التأجيل يأتي بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم لتفشي وصعوبة إقامة مثل هذه المنافسات في بعض البلدان.

التايكوندو الآسيوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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