أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بمكة خالف الاحترازات

Print
شدد "المالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام

شاهد.. إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بمكة خالف الاحترازات

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- مجمعًا تجاريًّا لخدمة السيارات؛ وذلك خلال حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة التجارة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بحي العوالي؛ وذلك لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى أن الحملة الرقابية شملت: (أسواق المنتجات الغذائية، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية)؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من "كورونا" وتوفير بيئة صحية آمنة.

وشدد "المالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة؛ مؤكدًا أهمية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ مشيرًا إلى تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

شبكة عيون الإخبارية