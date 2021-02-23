أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الادعاء العام الأرجنتيني يبدأ تحقيقات حول قضية توزيع لقاحات كورونا

Print
الادعاء العام الأرجنتيني يبدأ تحقيقات حول قضية توزيع لقاحات كورونا الادعاء العام الأرجنتيني يبدأ تحقيقات حول قضية توزيع لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

01:12 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بوينس آيرس - أ ش أ

بدأ الادعاء العام في الأرجنتين تحقيقات حول قضية الانتهاكات والتلاعب واستغلال النفوذ التي شابت عملية توزيع لقاحات كورونا من جانب وزير الصحة السابق جينيس جونزاليس جارسيا.

وأوضح المدعي العام الأرجنتيني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأرجنتينية اليوم الثلاثاء، أن تحقيقات تجري حاليا للوقوف على تلاعب وزير الصحة المستقيل جينيس جارسيا في توزيعات لقاح كورونا بالبلاد وحصول مقربين منه على اللقاح قبل الفئات ذات الأولوية من أبناء بلاده.

وكان وزير الصحة الأرجنتيني قد استقال من منصبه يوم الجمعة الماضي، على خلفية أنباء تداولتها وسائل إعلام أرجنتينية بشأن تلقي مقربين منه لقاحات ضد ، دون انتظار دورهم حسب جدول أولويات الحصول على اللقاح الذي فرضته الدولة.

وأفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية بأن الصحفي المحلي الشهير وراسيو فيربتسكي كان من بين هؤلاء الأشخاص، وأكد الأخير لإذاعة محلية أنه تلقى اللقاح بمساعدة صديقه الوزير جارسيا دون انتظار دوره كما هو متبع في إطار الإجراءات التي فرضتها الدولة للحصول على اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن كارلا فيزوتي، التي أدت اليمين الدستورية يوم السبت الماضي كوزيرة للصحة خلفا لجارسيا، قد شددت في أولى تصريحاتها على تعزيز الرقابة والشفافية على برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفة "أن الرئيس الأرجنتيني قرر تنفيذ أكبر خطة تطعيم في تاريخ البلاد بأقصى سرعة... وسنوفر التطعيم لكل أرجنتيني".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية